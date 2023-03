Berlin - Ein 48-Jähriger hat sich gestellt, nachdem die Berliner Polizei mit einem Foto nach einem Sexualstraftäter fahndete. Der Mann erschien in Begleitung eines Anwalts am Donnerstag auf einer Polizeiwache, wie die Polizei mitteilte. Er soll am 12. März 2022 eine Frau in einem Club in Kreuzberg sexuell missbraucht haben.

Der Täter folgte der Frau, die laut Polizei betrunken war oder unter Drogen stand, in der Nacht auf die Toilette. Die Polizei veröffentlichte nun Bilder einer Überwachungskamera.