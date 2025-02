Täter sexualisierter Gewalt wurden in evangelischen Pfarrhäusern lange geschützt, wie die Missbrauchsstudie belegte. Die Evangelisch-reformierte Kirche will in einem Fall nun Konsequenzen ziehen.

Leer - Wegen des Vorwurfs der sexualisierten Gewalt will die Evangelisch-reformierte Kirche einen pensionierten Pfarrer aus seinem Amt entfernen lassen. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe sei beim Disziplinargericht der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eine Klage eingereicht worden, teilte die Evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer in Ostfriesland mit. Sollte das EKD-Disziplinargericht dem Antrag auf Entfernung von seinem Amt zustimmen, verlöre der Pfarrer seine Pensionsansprüche, hieß es. Die Reformierte Kirche ist eine Gliedkirche der EKD.

Eine Frau hatte Fälle von sexualisierter Gewalt bei Kirchenfreizeiten in den 1980er Jahren bei einer 2023 eingerichteten Ansprechstelle angezeigt. Weitere Details zu den Vorwürfen nannte die Kirche nicht. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatten den Fall laut der Kirche als verjährt betrachtet.

Disziplinarverfahren gegen Pfarrer abgeschlossen

Die Evangelisch-reformierte Kirche leitete ein kircheninternes Disziplinarverfahren ein. Seitdem ermittelte ein externer Jurist. „In diesem Verfahren räumte der Beschuldigte ein Fehlverhalten ein“, teilte die Kirche weiter mit. Zudem meldeten sich während des Verfahrens weitere Betroffene. Inzwischen sei das Disziplinarverfahren abgeschlossen. Nun muss das EKD-Disziplinargericht entscheiden.

Die Evangelisch-reformierte Kirche nahm den Fall zum Anlass und rief erneut Opfer sexualisierter Gewalt auf, sich zu melden. Zuständig sei eine Fachstelle zur Prävention von sexualisierter Gewalt sowie die „Zentrale Anlaufstelle.help“ von Kirche und Diakonie, hieß es.

Im vergangenen Jahr hatte die sogenannte Forum-Studie zur sexualisierten Gewalt die Evangelische Kirche in Deutschland erschüttert. Dokumentiert werden darin mindestens 1.259 beschuldigte Mitarbeiter sowie 2.225 betroffene Kinder und Jugendliche in EKD und Diakonie. Betroffene beklagen eine schleppende Aufarbeitung der bekannten Fälle und dass das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche weiter unklar bleibe.