Der Wahlsieger des Thüringer Kreis Sonneberg, Robert Sesselmann (AfD), in einem Interview.

Sonneberg - Nach seinem Sieg bei der Stichwahl um das Landratsamt in Sonneberg hat der AfD-Politiker Robert Sesselmann die Wahl noch nicht angenommen. Das sagten ein Sprecher des Landratsamts und ein Mitarbeiter in Sesselmanns Sonneberger Wahlkreisbüro am Donnerstag.

Nachdem der Wahlausschuss am Mittwoch die Wahl für ordnungsgemäß erklärt hatte, sei Sesselmann schriftlich über seine Wahl informiert worden, hieß es bereits am Mittwoch aus dem Landratsamt. Der Mitarbeiter im Wahlkreisbüro sagte, dass die Annahme der Wahl gemäß der Vorgaben innerhalb einer Woche nach Zustellung erfolgen werde. Er verwies auf den Postweg, als Grund dafür, dass dies noch nicht geschehen sei.

Die Wahl gilt nach Angaben des Landratsamts auch als angenommen, wenn die genannte Frist abgelaufen ist und Sesselmann die Wahl innerhalb des Zeitraums nicht abgelehnt hat.