Im Duell des FSV Mainz 05 mit dem FC Augsburg kommen Fußball-Feinschmecker nicht auf ihre Kosten. Am Ende gibt es für beide Rivalen einen Punkt.

Mainz - Mit einer mageren Nullnummer haben der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg ihre Erfolgsserien in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Rheinhessen sind seit Mitte Oktober in nunmehr sieben Heimspielen ungeschlagen, die bayerischen Schwaben haben in diesem Kalenderjahr noch kein Liga-Auswärtsspiel verloren.

31.000 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie ohne spielerische Glanzlichter. Durch das Remis fiel Mainz mit 32 Punkten auf Rang sieben zurück. Augsburg verbleibt mit 27 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Die Mainzer, bei denen der frühere Trainer und Sportdirektor Martin Schmidt vor dem Anpfiff mit großem Applaus der Fans feierlich verabschiedet wurde, konnten wieder auf den zuletzt angeschlagenen Regisseur Nadiem Amiri bauen. Zudem rückte Torjäger Jonathan Burkardt erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung in den Kader, saß zunächst aber nur auf der Bank.

Flotter Start nur ein Strohfeuer

Der gesperrte Mainzer Trainer Bo Henriksen sah auf der Tribüne einen druckvollen Beginn seiner Mannschaft, die früh zu zwei guten Gelegenheiten kam. Erst verfehlte Paul Nebel knapp das Ziel, dann scheiterte er am stark reagierenden Ex-Mainzer Finn Dahmen im Tor der Gäste.

Der Angriffsschwung der Rheinhessen erlahmte jedoch schnell. Da Augsburg wenig für die Offensive tat, plätscherte die Partie zwischen den Strafräumen ohne Höhepunkte dahin. Auf beiden Seiten gab es viel Stückwerk und Fehlpässe statt flüssige Kombinationen.

Lediglich bei einem Distanzschuss von Amiri und einem Kopfball von Nelson Weiper kam in der ersten Halbzeit noch einmal einen Hauch von Gefahr auf. Beide Male packte Gäste-Torwart Dahmen sicher zu. Sein Gegenüber Robin Zentner wurde bis zur Pause überhaupt nicht gefordert.

Frühe Wechsel auf beiden Seiten

Pech für die Gäste: Mittelfeldspieler Kristijan Jakic zog sich nach 35 Minuten bei einem Foul von Weiper eine Fußverletzung zu und konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Arne Maier. Mit Wiederbeginn musste auch Mainz wechseln. Phillipp Mwene blieb mit einer Fußverletzung in der Kabine und wurde durch Maxim Leitsch ersetzt.

Augsburg spielte nun etwas mutiger nach vorn, agierte aber nicht zwingend genug, um sich klare Chancen zu erarbeiten. Dafür stand die Defensive weiter gut und ließ kaum etwas zu, weil auch die Mainzer keine zündenden Ideen hatten.

Mitte der zweiten Halbzeit kam dann FSV-Kapitän Burkardt zu seinem Comeback. Der Jung-Nationalspieler konnte aber keine Akzente setzen. Vielmehr hatten die Hausherren in der Schlussphase Glück, als Leitsch einen Schuss von Alexis Claude-Maurice an den Pfosten des eigenen Tores lenkte. So blieb es beim torlosen Remis.