Berlin - Die Brüder Bill und Tom Kaulitz sind bald in einer Reality-Serie beim Streaminganbieter Netflix zu sehen. Das Format „Kaulitz & Kaulitz“ starte am 25. Juni, teilten die beiden 34-Jährigen am Mittwoch auf Instagram mit. „Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben“, teilte Netflix mit.

Bill und Tom Kaulitz wuchsen bei Magdeburg auf, als Teenager gründeten sie mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel. Die Zwillinge leben schon länger in Los Angeles, wo auch Teile von „Kaulitz & Kaulitz“ spielen sollen. Die „intime Reality-Serie begleitet Bill und Tom über 8 Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Tourbus, Parties, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg“.