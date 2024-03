Halle - Der Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt muss Stammspielerin Edita Nukovic ersetzen. Die serbische Nationalspielerin verlässt den Club im Sommer nach drei Jahren. Nukovic war 2021 an die Saale gewechselt. Der neue Club der 26 Jahre alten Kreisspielerin steht noch nicht fest. „Ich hatte in Halle drei schöne Jahre und möchte mich bei dem Verein und den Fans für diese Zeit in der 1. Liga bedanken“, sagte Nukovic.