Berlin - Eine 75-Jährige ist in Berlin Friedrichshain von einem Fahrrad angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Frau am Freitagmittag die Landsberger Allee zu Fuß an einer für sie grünen Ampel überquert haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Gleichzeitig soll eine 27-jährige Radfahrerin bei Rot ebenfalls die Landsberger Allee in die entgegengesetzte Richtung überquert haben und mit der Fußgängerin zusammengestoßen sein. Die 75-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.