Stendal - Eine 71 Jahre alte Passantin ist in Stendal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Seniorin kam mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach querte die Fußgängerin eine Straße in der Innenstadt, als sie vom Auto einer 52-Jährigen erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Freitag. Die Ermittlungen zum Hergang dauerten noch an.