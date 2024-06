Die Frau war bereits Ende Mai von einem Motorroller angefahren worden. Am Wochenende erlag sie in einer Klinik ihren Verletzungen.

Seniorin stirbt nach Unfall in Friedrichshagen in Klinik

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Friedrichshagen von einem Motorroller angefahren und tödlich verletzt worden. Die 81 Jahre alte Frau erlag am Samstag ihren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde die Frau bereits am 26. Mai auf den Fürstenwalder Damm von dem Motorroller angefahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Frau die Straße überquert, ohne auf den Fließverkehr zu achten, hieß es. Die Seniorin wurde mit einer Kopfverletzung zunächst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Verletzungen waren jedoch gravierender als ursprünglich angenommen und führten zum Tod der Frau.

Laut Polizei ist die Frau bereits die 23. Verkehrstote in diesem Jahr.