In der Umkleidekabine einer Tennishalle in Friesland haben sich zwei Senioren so mit Fäusten geschlagen, dass die Polizei anrückte. (Symbolbild)

Wangerland - Zwischen zwei Senioren ist ein Streit über das Ergebnis eines Tennismatches im friesischen Wangerland derart eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Nach dem Spiel seien die beiden Männer im Alter von 74 und 84 Jahren uneins über das Ergebnis der Partie gewesen, sagte ein Polizeisprecher. „Der Verlierer war mit dem Spielausgang nicht zufrieden.“ Als Gewinn hätten beide Kontrahenten vor dem Tennismatch eine Flasche Bier für den Sieger ausgemacht.

In der Umkleidekabine wurden beide Senioren im Streit um das Ergebnis dann handgreiflich. Laut Polizei schlugen beide mit Fäusten aufeinander ein. Einer der Männer ging zu Boden. Ein Zeuge in der Tennishalle habe einen lauten Knall gehört und sei in die Umkleidekabine gelaufen, sagte der Polizeisprecher. Der Zeuge habe dann mit einem der Senioren die Kabine verlassen und die Polizei verständigt.

Der 84-Jährige kam für eine medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 74-Jährige hatte nach der Auseinandersetzung eine Rötung am Ohr. Wer wen zuerst angriff, ist unklar. Beide Männer beschuldigten sich nach Angaben der Beamten gegenseitig. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Körperverletzungen auf.