Berlin - Ein 84 Jahre alter Mann ist in Marzahn-Hellersdorf von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Auto sei auf der Hellersdorfer Straße in Richtung Norden unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte, als der 84-Jährige die Straße überquerte. Nahe einer Ampel sei es so zum Zusammenstoß gekommen. Der Mann habe im Geschehen lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde derzeit im Krankenhaus behandelt.

Bei dem Autofahrer handele es sich nach ersten Informationen der Polizei um einen 35-jährigen Mann. Die genaueren Hintergründe des Geschehens seien bislang unklar.