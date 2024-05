Schwülper - Ein 68-jähriger Autofahrer hat laut Polizei in Schwülper (Kreis Gifhorn) einem jungen Fahranfänger die Vorfahrt genommen und so einen schweren Unfall verursacht. Während der Rentner nur leicht verletzt wurde, kamen der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Wagen des Seniors saßen außerdem noch drei weitere Menschen im Alter zwischen 76 und 79 Jahren. Auch sie wurden den Angaben zufolge nur leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es, als der 68-Jährige am Freitagabend die Landesstraße 312 überqueren wollte und dabei den Wagen des 18-Jährigen offensichtlich übersehen hatte. Durch den Crash wurde der Kleinwagen der jungen Leute auf eine angrenzende Ackerfläche geschleudert.