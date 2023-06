Verkehr Senatorin: Friedrichstraße nicht dauerhaft Autostraße

An diesem Samstag öffnet die Friedrichstraße in Berlin wieder für Autos - zulasten von Radfahrern und Fußgängern, die dann wieder deutlich weniger Platz und Sicherheit haben. Doch in Stein gemeißelt ist die Gestaltung der Straße laut Senatorin Schreiner damit nicht.