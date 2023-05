Berlin - Auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel sollen mindestens bis Ende des Jahres weiter Flüchtlinge untergebracht werden. Berlins neue Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration, Cansel Kiziltepe, stellte in Aussicht, dass die Kapazitäten auch danach noch gebraucht werden könnten. „Es ist bis Ende des Jahres geplant, aber wir gehen davon aus, dass das auch hinein ins nächste Jahr geht“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Sitzung des Senats, bei der über die Versorgung von Geflüchteten in der Hauptstadt beraten wurde.

Zunächst sollten das frühere Terminal C mit dem Ukraine-Ankunftszentrum und die Leichtbauhallen davor nur bis Ende Juni genutzt werden. Noch der frühere rot-grün-rote Senat hatte eine Verlängerung bis Ende September mit der Option für eine weitere Verlängerung bis Jahresende beschlossen. Das gilt zunächst weiter, wie Kiziltepe erklärte. Es gebe noch keinen neuen Beschluss. „Aber wir haben darüber gesprochen und uns darauf verständigt, dass es erstmal bis Ende des Jahres geht. Der Beschluss wird dann kommen.“

Auf die Unterbringungsmöglichkeiten auf dem ehemaligen Flughafen im Nordwesten Berlins ist aus Sicht des Senats derzeit nicht zu verzichten. „Es ist nicht unser Ziel, Menschen dort über eine längere Zeit unterbringen zu müssen“, sagte Kiziltepe. Aber es gehe leider aktuell nicht anders. „Vorgesehen war ursprünglich, dass wir die Menschen dort für einige Tage haben. Jetzt sind sie im Schnitt vier Monate da.“

Zumindest sei die soziale Infrastruktur dort deutlich ausgebaut worden. „Es gibt dort nicht nur Schlafplätze und Essensplätze. Es gibt dort auch Gemeinschaftsräume, Räume, wo man am Rechner Sprachkurse belegen kann“, sagte die Senatorin. „Das ist uns schon wichtig, ein gewisses Minimum an Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Das gelingt natürlich in so einer Unterkunft sehr begrenzt.“