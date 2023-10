Berlin - Bei der Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen kommt der schwarz-rote Senat langsamer voran, als er sich das vorgenommen hatte. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) wurde das Ziel verfehlt, für Meldebescheinigungen sowie An- und Ummeldungen ab 1. Oktober ein digitalisiertes Verfahren anzubieten.

„Ich ärgere mich am meisten darüber“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach der Senatssitzung, bei der es auch um eine Bilanz des im Juni beschlossenen Sofortprogramms der Regierungsmannschaft ging. Die Annahmen seien wohl etwas zu optimistisch gewesen. Er stellte aber in Aussicht, dass das neue Verfahren noch in diesem Jahr kommt.

Beide Projekte hatte Wegner im Juni als wichtigen Schritt der Digitalisierung herausgehoben. Die Fallzahlen seien mit 137.000 ausgestellten Meldebescheinigungen und etwa 500.000 An- und Ummeldungen pro Jahr recht hoch, eine Digitalisierung könne die Verwaltung also deutlich entlasten.

Senat: viele Vorhaben angegangen

Insgesamt zogen Wegner sowie seine Stellverteter Franziska Giffey (SPD) und Stefan Evers (CDU) dennoch eine positive Bilanz des Sofortprogramms, das 52 Projekte umfasste. Viele der Vorhaben seien angegangen oder auf den Weg gebracht worden. „Wir arbeiten allesamt hart dafür, dass Berlin Schritt für Schritt, Stück für Stück, tagtäglich ein Stück besser wird“, sagte Wegner. „Das machen wir pragmatisch und ideologiefrei.“

Ähnlich äußerten sich Wirtschaftsenatorin Giffey und Finanzsenator Evers. Als Beispiel für ein umgesetztes Vorhaben nannte Giffey das 29-Euro-Ticket, dessen Wiedereinfühung zum ersten Halbjahr 2024 der Senat am Dienstag beschloss. Finanzsenator Evers verwies unter anderem auf den Landeshaushalt 2024/2025 und das fünf Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in den Klimaschutz. Beide Vorhaben beschließt das Abgeordnetenhaus voraussichtlich im Dezember.

Grüne : Wegner tritt auf der Stelle

Die Opposition kritisierte naturgemäß die bisherige Arbeit des Senats aus CDU und SPD, der seine Arbeit vor fünfeinhalb Monaten aufgenommen hatte. „Schwarz-Rot hat die Backen zu sehr aufgeblasen und bleibt auch nach 166 Tagen ein Ankündigungssenat“, erklärten die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf. „Kai Wegner wollte mit seinem Senat ins Machen kommen, doch er tritt auf der Stelle.“

AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker warf Wegner vor, dass er „genauso weiterwurstelt wie seine beiden Vorgänger“. Ihre Bilanz: „Die dringend benötigte Verwaltungsreform ist nicht mal in Ansätzen erkennbar, die ungesteuerte Masseneinwanderung geht unvermindert weiter, vollziehbar Ausreisepflichtige werden weiterhin nicht abgeschoben, Klimakriminelle blockieren nach wie vor täglich den Verkehr.“

Am Abend kam der Senat zu einer Klausurtagung zusammen. Seine Mitglieder wollten dabei über ihre wichtigsten Projekte und Schwerpunkte in den kommenden Jahren bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 beraten.