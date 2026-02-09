Noch am Freitag begeisterte Aaron Pegram beim Semperopernball das Publikum. Nun herrscht Trauer um den beliebten Sänger.

Dresden - Die Semperoper Dresden trauert um ihr Ensemblemitglied Aaron Pegram. Der US-amerikanische Tenor sei am Sonntag in Dresden völlig unerwartet gestorben, teilte die Sächsische Staatsoper mit und berief sich auf die Familie des Künstlers. „Sein plötzlicher Tod macht uns fassungslos. Wir verlieren einen herausragenden Darsteller und Sänger sowie feinfühligen Kollegen, der uns allen sehr fehlen wird. Unser Mitgefühl ist bei Aarons Familie“, erklärte die Intendantin der Sächsischen Staatsoper, Nora Schmid.

Pegram wirkte noch am Freitag beim Semperopernball mit

Pegram hatte noch am vergangenen Freitag im Programm des Semperopernballs mitgewirkt und dort in einer Nummer Charlie Chaplin verkörpert. „Aaron Pegram war über viele Jahre ein Mitglied unseres Ensembles und unserer künstlerischen Familie. Mit seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit, seiner Bühnenintelligenz, seiner kollegialen Wärme und seinem feinen Humor hat er das Gesicht der Semperoper Dresden nachhaltig geprägt“, so die Intendantin. Pegrams Alter blieb unbekannt.

Seit 2009 war Pegram Ensemblemitglied der Semperoper

Aaron Pegram hatte seine sängerische Karriere 2003 an der Orlando Opera begonnen. Später folgten Engagements unter anderem an der Houston Grand Opera, der Santa Fe Opera und der New York City Opera. Mit Beginn der Spielzeit 2009/2010 fand er an der Semperoper eine neue künstlerische Heimat und war hier in fast 50 Produktionen und mehr als 60 Rollen zu erleben. Zuletzt war Pegram unter anderem in den Puccini-Opern „Turandot“ und „Madama Butterfly“ besetzt.