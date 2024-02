Am Montag kontrolliert die Bundespolizei einen Wagen in der Nähe der Grenze zu Polen. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass der Beifahrer seit fast 15 Jahren gesucht wird.

Tantow - Die Bundespolizei hat an der deutsch-polnischen Grenze einen verurteilten Dieb und Einbrecher festgenommen, der seit fast 15 Jahren mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der 56-Jährige soll gemeinschaftlich in mehreren Firmen Gegenstände mit einem Gesamtwert von 173.458 Euro gestohlen und dabei einen Sachschaden in Höhe 35.399 Euro verursacht haben, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Demnach suchten die polnischen Behörden seit 2009 nach dem mehrfach verurteilten Mann.

Den Angaben zufolge kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Montagabend in Tantow (Landkreis Uckermark) ein Auto. Der 56-Jährige, der als Beifahrer in dem Wagen saß, händigte zur Kontrolle laut einer Sprecherin eine Identitätskarte und einen Führerschein aus, die beide gefälscht waren. Die Einsatzkräfte stellten die wahre Identität des Mannes fest und nahmen ihn fest. Der 56-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, wie die Bundespolizeisprecherin sagte. Er befinde sich demnach auf dem Weg in eine Justizvollzugsanstalt.