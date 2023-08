Magdeburg - Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren haben an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg rund 46.000 Männer und Frauen ihr Studium absolviert. Davon sei etwa die Hälfte Frauen gewesen, gut ein Drittel stammte aus einem anderen Land, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Das erste September-Wochenende stehe anlässlich des Gründungsjubiläums im Zeichen der Absolventinnen und Absolventen, hieß es. Rektor Jens Strackeljahn plane zudem Diamantene und Goldene Diplome an 250 Männer und Frauen zu überreichen, die vor 60 und 50 Jahren in Vorgänger-Einrichtungen ihren Abschluss gemacht hätten. Am 2. September seien unter anderem mehrere Vorträge, ein Konzert, eine Sonderausgabe der Kinder-Uni und Führungen über den Campus geplant.

Die zum Wintersemester im Oktober 1993 gegründete Uni Magdeburg gehört zu den jüngsten Universitäten Deutschlands. An neun Fakultäten lehren und forschen nach eigenen Angaben rund 200 Professorinnen und Professoren.