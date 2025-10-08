Es gibt erfreuliche Nachrichten für die von Verletzungen geplagte Hertha. Warum die Rückkehrer Hoffnung machen – und wer noch auf sein Comeback wartet.

Wolfsburg - Im Testspiel bei Bundesligist VfL Wolfsburg konnte sich Hertha BSC nicht nur über einen 2:0 (0:0)-Sieg freuen, sondern auch über die Rückkehr der zuletzt schmerzlich vermissten Mittelfeldspieler Diego Demme und Paul Seguin. Die Stürmer Luca Schuler und Sebastian Grönning trafen für den Fußball-Zweitligisten.

Demme stand in der Startelf. Der 33-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit bereits mehrere Monate mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hatte, war nach dem ersten Saisonspiel gegen Schalke 04 erneut ausgefallen. Seguin, der seit seinem Wechsel im Sommer noch gar kein Pflichtspiel für die Hertha absolvieren konnte, wurde in der 68. Minute für Demme eingewechselt. Damit könnte Trainer Stefan Leitl im zentralen Mittelfeld bald wieder zwei Optionen mehr haben.

Abwehrspieler Jay Brooks stand dagegen nicht im Kader. Der 32-Jährige war nach langer Leidenszeit zuletzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Brooks konnte für die Berliner seit seiner Rückkehr im vergangenen Jahr noch in keinem Pflichtspiel auf dem Rasen stehen.

Jeremy Dudziak ist zudem wieder fester Bestandteil der Hertha, wie der Club mitteilte. Der Vertrag des Allrounders war am Ende der Vorsaison ausgelaufen. Zuletzt hielt sich der 30-Jährige aber bei der Hertha fit. Jetzt solle er Einsatzzeit in der U23 sammeln, um sich für den Profikader zu empfehlen, teilten die Berliner im Kurznachrichtendienst Bluesky mit.