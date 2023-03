Das Containerschiff „Morten Maersk“ liegt an einer Kaimauer am Containerterminal JadeWeserPort.

Oldenburg - Die neun niedersächsischen Seehäfen haben 2022 ihren Umschlag um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Das Jahr mit einem Umschlag von 54,45 Millionen Tonnen sei von den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt gewesen, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Montag in Oldenburg. So sei auf der Suche nach anderen Energiequellen fast ein Viertel mehr Kohle importiert worden. Auch der Ölimport nahm zu. Dagegen sank der Container-Umschlag in Wilhelmshaven um 4,1 Prozent auf 683.400 Standardcontainer (TEU).

Es sei vergangenes Jahr in Rekordzeit gelungen, den Terminal zur Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Wilhelmshaven zu bauen, sagte Lies. Ein zweiter Terminal in Stade solle möglichst Ende 2023 in Betrieb gehen. Der Norden Deutschlands übernehme damit Verantwortung für die Energieversorgung des Industriestandorts Deutschland: „Wir sind das Tor für Energie“, sagte der Minister.