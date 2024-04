Weißenfels - Auf einem Spielplatz in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein sechsjähriges Kind von einem Hund ins Gesicht gebissen und dabei schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 45-jährige Besitzer des Tieres den Hund am Mittwochabend an einer Parkbank am Schützenplatz angebunden. Das Kind habe sich dem Tier genähert und sei gebissen worden. Der Besitzer zog den Hund schließlich zurück. Gegen den Mann werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.