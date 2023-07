Chemnitz - Ein Sechsjähriger ist in Chemnitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Straße gerannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 50-Jährige erfasste das Kind am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.