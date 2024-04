Wachau - Im Landkreis Bautzen ist ein sechsjähriges Kind von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte, lief das Mädchen am Mittwochnachmittag unvermittelt auf eine Straße in Wachau und wurde dort von dem Wagen eines 65-Jährigen angefahren. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.