Großrückerswalde - Bei einem Unfall in Großrückerswalde im Erzgebirgskreis sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lenkte ein 37 Jahre alter Autofahrer an einer Steigung mit leichter Linkskurve zu weit nach links und krachte seitlich mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Durch den Zusammenstoß am Samstag wurde dessen 81 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrer aller drei beteiligten Fahrzeuge sowie die Beifahrerin in einem der entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 21.000 Euro. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn für vier Stunden voll gesperrt.