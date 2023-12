Magdeburg - Ein Fußgänger und fünf Insassen eines Autos sind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Magdeburg verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Passant am Samstagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Folgeunfall mit einem Auto wurde der Fahrer laut Feuerwehr in seinem Wagen eingeklemmt und von den Rettungskräften befreit. Die Insassen kamen alle in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben machen.