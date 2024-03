Halle - Im vergangenen Jahr hat es in Sachsen-Anhalt sechs tödliche Arbeitsunfälle gegeben. Damit liege die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in etwa auf dem Niveau der Vorjahre, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz am Mittwoch mit. In den Vorjahren gab es zwischen fünf und zehn Todesfälle.

Ein Sprecher des Landesamtes betonte, Arbeitsunfälle seien keine unabwendbaren Ereignisse. Es gebe immer Ursachen. Tödliche Arbeitsunfälle könnten verhindert werden. So seien zwei Arbeitnehmer bei Dacharbeiten abgestürzt, ohne dass es entsprechende Sicherungen gegeben habe. In weiteren Fällen sei ein Arbeiter bei Baumfällarbeiten von einem Baumstamm eingequetscht worden, ein weiterer habe einen Stromschlag erlitten. Zwei Arbeitnehmer seien bei einem Brand auf einer Baustelle ums Leben gekommen, als Gas aus einem Gasheizstrahler ausgetreten sei und sich entzündet habe. Nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz bilden Unfälle auf Baustellen deutschlandweit den Schwerpunkt bei tödlichen Arbeitsunfällen.