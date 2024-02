Schwerer Unfall: Eine Autofahrerin mit fünf Kindern an Bord kommt von der Straße ab. Der Kleintransporter überschlägt sich und bleibt auf der Seite liegen.

Neustadt/Dosse - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Straße bei Neustadt/Dosse sind sechs Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam eine 28-Jährige am Samstag mit einem Kleintransporter auf der Landesstraße 141 aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Fünf Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und acht Jahren, die im Auto saßen, sowie die Autofahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand bei keinem der Verletzten Lebensgefahr.