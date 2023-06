Zeitz/Halle - Bei Durchsuchungen in Zeitz (Burgenlandkreis) hat die Polizei sechs Kilogramm Crystal beschlagnahmt. Ersten Schätzungen zufolge hätten damit Gewinne in Höhe von etwa einer halben Million Euro erzielt werden können, teilte die Polizei in Halle am Freitag mit. Zudem wurden bei den Durchsuchungen am Donnerstag unter anderem mehrere Tausend Euro Bargeld, größere Mengen Kokain und LSD sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

Zwei Männer im Alter von 33 und 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Durchsuchungen in insgesamt fünf Objekten standen im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungen zu Strukturen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, wie es weiter hieß.