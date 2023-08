Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg erhalten zum zweiten Mal nach 2021 eine Granit-Bronze-Plastik auf dem „Sports Walk of Fame“ ihrer Heimatstadt. Wie die Stadt Magdeburg am Mittwoch bekannt gab, wird am Montag auf dem Breiten Weg die Würdigung für den Champions League-Triumph zum Ende der vergangenen Spielzeit vorgenommen. Die erste Platte war für den Gewinn der European League eingelassen worden.

Nach dem Vorbild des „Walk of Fame“ von Los Angeles werden seit 2007 herausragende Sportlerinnen und Sportler in Magdeburg mit in den Bordstein eingelassenen Granit-Bronze-Platten gewürdigt, auf denen ihr Name und das Jahr ihres Erfolges vermerkt sind. Der „Sports Walk of Fame“ umfasst mit der neuen Ehrung am Montag dann 32 Stationen.