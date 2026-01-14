Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto in Berlin-Zehlendorf ist eine Person lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Person durch Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert worden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gefahren, wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage bestätigten. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei.