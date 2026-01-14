weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  3. Verkehr: Schwerverletzter nach Zusammenstoß in Berlin-Zehlendorf

Im Südwesten Berlins endet die Begegnung von zwei Fahrzeugen mit einem Krankentransport für drei Insassen. Einer davon schwebt in Lebensgefahr.

Von dpa 14.01.2026, 16:47
Kameraden der Feuerwehr müssen eine Person aus ihrem Fahrzeug befreien.
Kameraden der Feuerwehr müssen eine Person aus ihrem Fahrzeug befreien. --/Feuerwehr Berlin/dpa

Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto in Berlin-Zehlendorf ist eine Person lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Person durch Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert worden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gefahren, wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage bestätigten. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei.