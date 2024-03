Per Haftbefehl gesuchte Menschen, gestohlene Fahrzeuge und Drogen im Straßenverkehr: Landesweit kontrolliert die sächsische Polizei am Donnerstag.

Dresden - In ganz Sachsen hat die Polizei am Donnerstagmorgen mit Schwerpunktkontrollen begonnen. Im Fokus stehen dabei die Fahndung nach Menschen, die per Haftbefehl gesucht werden, die Suche nach gestohlenen Fahrzeugen sowie der Kampf gegen Drogen im Straßenverkehr, wie das Innenministerium mitteilte. Anlass der konzertierten Aktionen mit mobilen, stationären und zivilen Einsatzkräften ist der erste sachsenweite Kontroll- und Fahndungstag. „Damit rücken wir heute die Straßenfahndung speziell in den Fokus der Aufmerksamkeit“, erklärte Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa.

Auch künftig sollten die Kontrollen in diesen Bereichen erhöht werden, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Unterstützt werden die örtlichen Polizeidirektionen und Reviere vom Zoll, der Bundes- und auch der Bereitschaftspolizei.