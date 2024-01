Am Dienstagabend stoßen am Fehrbelliner Platz drei Autos zusammen, darunter ein Wagen eines Fahrdienstunternehmens. Ein Fahrgast schwebt in Lebensgefahr. Zum Unfallzeitpunkt funktionierte die Ampel nicht.

Berlin - Sechs Menschen sind bei einem schweren Unfall an einer ausgefallenen Ampel in Berlin-Wilmersdorf verletzt worden - einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Vier weitere Menschen erlitten am Dienstagabend an der Kreuzung am Fehrbelliner Platz schwere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ampel zum Unfallzeitpunkt nicht funktionstüchtig.

Auch am Mittwoch war die Ampel an der Unfallstelle noch nicht wieder in Betrieb. Polizisten regelten vor Ort den Verkehr. Laut Polizei war am Dienstagabend der Wagen eines 49-Jährigen mit dem Auto eines Fahrdienstunternehmens zusammengestoßen, in dem neben dem 53-jährigen Fahrer noch vier Fahrgäste saßen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen mit den fünf Menschen an Bord gegen das Auto eines 37-Jährigen auf der Gegenfahrspur geschleudert. Ein Mensch wurde laut Feuerwehr im Auto eingeklemmt und wurde mit schwerem Gerät befreit.

Die vier Schwerverletzten und der lebensgefährlich Verletzte saßen laut Polizei alle in dem Auto des Fahrdienstunternehmens: Neben dem 53-jährigen Fahrer handelt es sich um eine 20- und eine 47-Jährige und einen 28-Jährigen. Der lebensgefährlich Verletzte war ebenfalls ein Fahrgast. Der 53-Jährige wurde wie die anderen vier auch am Kopf verletzt. Der 49 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens klagte über Kopf- sowie Nackenschmerzen und wurde ambulant am Ort behandelt. Der 37-jährige dritte Autofahrer blieb unverletzt.