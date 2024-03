Am Vormittag kommt es in Berlin auf einer großen Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau stirbt im Krankenhaus. Ihr Kind ist ebenfalls schwer verletzt und wird operiert.

Berlin - Eine 41-jährige Frau ist am Samstag in Berlin bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Potsdamer Platzes schwer verletzt worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Das ebenfalls schwer verletzte vierjährige Kind der Frau wurde am Samstagnachmittag notoperiert. Der Lebensgefährte und die Schwester der Frau seien mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen. Alle vier seien als Touristen in Berlin gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau mit dem Kind in einem Kinderwagen am Samstagvormittag auf der Leipziger Straße in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren. Der 83-jährige Fahrer sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen, nach ambulanter Behandlung und einer Blutentnahme aber wieder entlassen worden, so die Sprecherin der Polizei. Der genaue Unfallhergang werde erst noch ermittelt.