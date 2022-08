Auto kracht in Gegenverkehr - ein Toter und neun Schwerverletzte auf B28

Rettungskräfte stehen an zerstörten Fahrzeugen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 bei Römerstein (Landkreis Reutlingen) ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Personen seien bei dem Unfall am Montag in der Nähe der Ortschaft Zainingen schwer verletzt worden.

(Foto: dpa)