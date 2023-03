Göttingen - Bei einem schweren Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 7 bei Göttingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Ein Personenwagen ist nach ersten Erkenntnissen auf einen Lastwagen aufgefahren. Zwei der Insassen wurden bei dem Aufprall tödlich verletzt, der dritte erlitt schwere Verletzungen. Die Autobahn wurde ab Lutterberg in Richtung Norden gesperrt. Der Rettungseinsatz dauert nach Polizeiangaben an. Details zu Alter und Geschlecht der Unfallopfer lagen zunächst nicht vor.