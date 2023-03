Zwei Menschen tot, ein Kleinkind schwer verletzt - das ist die Folge eines tragischen Unfalls auf der Autobahn 7. Was ist passiert?

Hannoversch Münden - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nahe Göttingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein mit in dem Unfallwagen sitzendes Kleinkind wurde ersten Informationen zufolge schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Kleinwagen etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Lutterberg auf der rechten Spur aus noch ungeklärter Ursache auf einen am Ende eines Staus stehenden Lastwagen auf. Bei dem Aufprall erlitten zwei der drei Insassen tödliche Verletzungen.

Details zu Geschlecht, Alter oder Wohnort der Unfallopfer nannte die Sprecherin zunächst nicht. Hintergrund war, dass ihren Worten zufolge die Benachrichtigung der Angehörigen der getöteten und verletzten Autoinsassen noch ausstand.

Die A7 wurde nach Polizeiangaben ab der Anschlussstelle Lutterberg in Fahrtrichtung Hannover komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich nahe Hannoversch Münden in der Folge auf mehreren Kilometern Länge - und die Unfallaufnahme dauerte zunächst noch an. Die Polizei riet, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.