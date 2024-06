Erfurt - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Erfurt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei kam ein 67-jähriger Lkw-Fahrer am Montagvormittag nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei sei sein Laster mit einem Schilderwagen kollidiert, der auf dem Standstreifen stand. Nach Angaben der Polizei kippte der Wagen um. Der 63-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch der Lkw-Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik.

Zunächst wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden vollgesperrt. Am Mittag wurde der Verkehr auf dem linken Streifen wieder freigegeben. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte noch an. Wie der Lkw von der Fahrbahn abkommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.