Ein 19-Jähriger bemerkt zu spät, dass Autos vor ihm abbremsen – die Folge: mehrere Kollisionen und erheblicher Sachschaden auf der A14 bei Magdeburg.

Magdeburg - Bei einem Unfall auf der Auutobahn 14 bei Magdeburg sind am Donnerstagnachmittag acht Autos an einem Stauende ineinander gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden sechs Menschen leicht verletzt. Zwei Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 19-Jähriger habe nicht gesehen, dass mehrere Autos vor ihm abbremsen mussten. Er sei dann auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren und habe dieses auf zwei weitere Autos geschoben. Nachfolgende Autos hätten zum Teil ausweichen können, zum Teil seien sie aber mit den anderen Autos kollidiert. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 73.000 Euro. Die Autobahn war zwischen Wanzleben und Magdeburg in Richtung Schwerin für eineinhalb Stunden gesperrt.