Halle - Zwei unbekannte Männer haben einen 38-jährigen Kassierer in einem Supermarkt in Halle-Saaleaue bedroht und ausgeraubt. Sie entwendeten am Dienstagabend unter Vorhalten eines Messers Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend flüchteten sie auf Fahrrädern. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.