Zwei Jugendliche sind am Dienstag mit einem Auto in mehrere geparkte Autos gekracht und dabei schwer verletzt worden.

Herne. - Zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind in Herne in Nordrhein-Westfalen mit einem Auto in mehrere geparkte Autos gekracht und schwer verletzt worden.

Sie kamen ins Krankenhaus, seien aber nicht lebensbedrohlich verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Zeugen hatten demnach gegen 3.44 Uhr in der Nacht zu Dienstag einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Jugendlichen mit zu hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und auf eine Parkfläche gekracht. Bei der Wucht des Aufpralls drückte sich der Unfallwagen unter ein geparktes Auto. Dabei seien zwei weitere geparkte Autos beschädigt worden.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Geklärt werden müsse auch, woher das Auto stamme. Zuerst hatte "WAZ" berichtet.