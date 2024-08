Frau in Lebensgefahr

Wietmarschen - Die Autobahn 31 ist nach einem schweren Unfall mit einer lebensgefährlich Verletzten in Richtung Emden zwischen den Anschlussstellen Lingen und Wietmarschen gesperrt. Am Donnerstagabend überholte ein Auto im Landkreis Grafschaft Bentheim ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es links von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Anschließend überschlug sich das Auto demnach und kam auf der A31 auf dem Dach zu liegen.

Die 30-jährige Beifahrerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, der 35-jährige Autofahrer leichte. Drei Kinder, die sich in dem Auto befanden, blieben nach ersten Erkenntnissen der Polizei voraussichtlich unverletzt.