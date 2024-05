Zwei Menschen verlieren auf Sachsens Autobahnen am Morgen ihr Leben. Bei einem der Unfälle gelten gesundheitliche Probleme als Unfallursache.

Stollberg/Berbersdorf - Ein Transporterfahrer und ein Lkw-Fahrer sind am Dienstagmorgen auf der A72 und der A4 ums Leben gekommen. Aus zunächst unbekanntem Grund fuhr ein Mann auf der A72 bei Stollberg (Erzgebirgskreis) mit seinem Transporter auf einen weiteren Kleintransporter auf, der vor ihm verkehrsbedingt abbremste, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt der Mann dabei schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Hartenstein erlag.

Laut Polizei wurde der 40 Jahre alte Fahrer des zweiten Transporters ebenfalls schwer verletzt und kam in eine Klinik. Sein Fahrzeug wurde auf einen Sattelzug geschoben, der ebenfalls vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Die Autobahn war Richtung Hof bis 11.30 Uhr gesperrt. Das Alter des Toten wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Offenbar aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Probleme kam ein Lkw-Fahrer in den Morgenstunden auf der A4 Richtung Dresden mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab. Der Lkw stieß kurz vor der Anschlussstelle Berbersdorf (Landkreis Mittelsachsen) rechts gegen die Leitplanke, fuhr die Böschung hinab, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb in einem Regenrückhaltebecken stehen. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.

Ob der Mann seinen Verletzungen erlag oder den Folgen der gesundheitlichen Probleme, werde ermittelt, sagte ein Sprecher. Auch hier wurde das Alter des Toten zunächst nicht mitgeteilt.