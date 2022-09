Schwere Gegner für Spandau 04 in der Champions League

Berlin - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 muss sich in der Hauptrunde der kommenden Champions League-Saison mit schweren Gegnern auseinandersetzen. So wurden den Berlinern bei der Auslosung am Rande der EM in der Spaladium Arena in Split am Wochenende die Final 8-Teilnehmer der Vorsaison Novi Beograd (Serbien), FTC Telekom Budapest (Ungarn), CN Marseille (Frankreich) zugelost. Zudem treffen die Berliner in der Gruppe B auf die Top-Vereine Jug Dubrovnik (Kroatien), Astralpool Sabadell (Spanien) und die beiden Gewinner der Qualifikationsgruppen A und C.

Die Hauptrunde mit Hin- und Rückspielen beginnt am 15./16. November und endet am 23./24. Mai 2023. Das Final 8 des Königswettbewerbs findet vom 31. Mai bis 3. Juni in Belgrad statt. Das erste Hauptrundenmatch bestreitet Spandau Mitte November daheim gegen Novi Beograd. Der Deutsche Meister Waspo Hannover tritt in der Achtergruppe A an.