Heinz Hoenig war Anfang Mai wegen akuter Herzprobleme in eine Klinik gebracht worden. Nun konnte der Schauspieler vorerst wieder nach Hause zu seiner Familie, wie seine Frau erzählt.

Berlin/Blankenburg - Nach mehreren Monaten im Krankenhaus ist der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig (72) wieder daheim bei seiner Familie. „Heinz hat sich riesig gefreut“, sagte seine Frau Annika Kärsten-Hoenig der „Bild“. „Er konnte es zunächst kaum glauben, endlich wieder zu Hause zu sein.“

Hoenig war Anfang Mai wegen akuter Herzprobleme in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er lag nach Angaben seiner Frau im künstlichen Koma und wurde erfolgreich an der Speiseröhre operiert. Wie die „Bild“ berichtet, steht eine wichtige Operation an der Hauptschlagader und damit ein weiterer Krankenhausaufenthalt noch aus. Sein Management war für eine Anfrage zunächst nicht erreichbar.

Von seiner Frau zu Hause gepflegt

Der „Bild“ zufolge wurde Hoenig am Donnerstag per Krankentransporter von Berlin nach Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt) gefahren, wo er mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen kleinen Kindern lebt. Das Medium teilte Fotos von Hoenig im Rollstuhl auf der Straße vor dem Krankentransporter, vor einem „Welcome Home“-Plakat und mit seiner Familie.

Kärsten-Hoenig erklärte, dass sie ihren Mann zu Hause mit zwei Freundinnen sowie den Kindern „herzlich empfangen“ habe. „Juliano und Jianni sind ihrem Papa gar nicht mehr von der Seite gewichen“, sagte sie. „Sie haben ihn wirklich sehr doll vermisst“. Dem Bericht zufolge wird Hoenigs Frau, die ausgebildete Krankenschwester sei, ihn von nun an zu Hause weiter pflegen.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren - „Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“ und „Der König von St. Pauli“. Anfang des Jahres war er Kandidat im RTL-Dschungelcamp. Hoenig wird am 24. September 73 Jahre alt.