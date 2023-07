Ilsenburg - Bei einer Havarie in einem Unternehmen in Ilsenburg (Landkreis Harz) sind 30 bis 50 Liter Schwefelsäure über einen werkseigenen Niederschlagswasserkanal in die Ilse gelangt. Mehrere Hundert tote Fische wurden seit Mittwoch an der Einleitstelle in einem Bereich von vier Kilometern entdeckt, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Am Mittwoch wurden Proben genommen, die Ergebnisse lagen zunächst nicht vor. Es werde bis mindestens Sonntag vom Baden in der Ilse abgeraten, hieß es.