Er war der „Terminator“ und der Gouverneur von Kalifornien. Seit langem engagiert sich Arnold Schwarzenegger für den Klimaschutz. Eine Hochschule in Berlin würdigt das in besonderer Weise.

Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, erhält in Berlin einen Ehrendoktortitel. (Archivbild)

Berlin - Der frühere Bodybuilder, Hollywoodstar und Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, erhält in Berlin einen Ehrendoktortitel. Die private Hochschule Hertie School verleiht ihn an diesem Dienstag an den 77-Jährigen, der sich seit langem für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzt. Schwarzenegger möchte den Ehrendoktortitel persönlich entgegennehmen.

Der Titel sei eine Anerkennung für dessen wegweisende Arbeit, bei der er über Parteigrenzen hinweg den Schwerpunkt auf politische Teilhabe und evidenzbasierte Entscheidungsfindung gelegt habe, sagte Hochschul-Präsidentin Cornelia Woll zur Begründung. „Insbesondere sein Engagement für den Umweltschutz, zivilgesellschaftliches Engagement und seine innovative Politik haben bis heute großen Einfluss auf die weltweite Diskussion über den Klimawandel.“

Die Laudatio genannte feierliche Rede bei dem Festakt zur Verleihung der Ehrendoktorwürde soll Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) halten.

Schwarzenegger begann seine Karriere als Bodybuilder

Schwarzenegger kam 1947 in der Steiermark zur Welt und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Bereits mit 20 wurde er „Mister Universum“ und machte anschließend als Bodybuilder in den USA Karriere.

Als Schauspieler mit Akzent und unaussprechlichem Namen wurde er zum Actionstar („Conan, der Barbar“). Kultstatus bekam Schwarzenegger mit seiner Paraderolle als „Terminator“ (1984) in dem gleichnamigen Science-Fiction-Film, war aber auch in Komödien wie „Kindergarten Cop“ zu sehen.

Von 2003 bis 2011 war Schwarzenegger Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien. In dieser Zeit war er maßgeblich verantwortlich für die Unterzeichnung einer Klimaschutzvereinbarung, die Kalifornien verpflichtete, die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken.

Seit Jahren kämpft er für mehr Klimaschutz

Schwarzenegger gilt seitdem als prominenter Befürworter von Klimaschutzmaßnahmen. Die Hertie School würdigt mit dem Ehrendoktortitel sein anhaltendes Engagement in diesem Bereich. Unter anderem gründete er die Organisation R20, die regionale Regierungen weltweit dabei unterstützt, nachhaltige Projekte umzusetzen.

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 rief Schwarzenegger zur Abkehr von fossilen Brennstoffen auf. Europa finanziere mit seinen Milliarden-Zahlungen an Russland für Brennstoffimporte Moskaus den Angriffskrieg in der Ukraine mit, kritisierte er.