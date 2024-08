Leipzig - Wegen eines Brandes waren am Himmel im Leipziger Südwesten am Sonntagabend große schwarze Rauchwolken zu sehen. In der Schönauer Straße sei eine leerstehende Holzbaracke in Vollbrand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Teil des 40 mal 10 Meter großen Objekts lasse die Feuerwehr am Abend kontrolliert abbrennen.

Durch das Feuer sei niemand in Gefahr, auch gebe es keine Verletzten, so der Sprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.