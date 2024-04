Schwarz-Weiß Erfurt kehrt in die Volleyball-Bundesliga zurück.

Erfurt - Die Frauen von Schwarz-Weiß Erfurt spielen in der kommenden Saison wieder in der Volleyball-Bundesliga. Der bisher ungeschlagene Meister der 2. Bundesliga Frauen Pro beantragt zur neuen Saison die Erstliga-Lizenz. Das gaben die Thüringerinnen am Montag bekannt.

Mit dem Aufschlag in der Bundesliga betritt Erfurt kein Neuland: Bereits von 2016 bis 2023 gehörte der Club der 1. Liga an. Die Saison 2023/24 nutzte man, um den Verein wirtschaftlich auf ein gutes Fundament zu stellen. Dies sei dem Club nun gelungen, wie Geschäftsführer Florian Völker bestätigte.

„Wir konnten in der 2. Bundesliga Pro unsere Verbindlichkeiten um 50 Prozent reduzieren. Auch in der 1. Bundesliga werden wir den Weg der Konsolidierung und der wirtschaftlichen Stabilität konsequent verfolgen“, sagte Völker.