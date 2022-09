Schwarz: Ergebnisse beschleunigen Entwicklungsprozess

Berlin (dpa) – - Trainer Sandro Schwarz hofft nach seinem Premierensieg mit Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga auf einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. „Ergebnisse beschleunigen den Entwicklungsprozess. Das Ergebnis war deshalb extrem wichtig“, sagte Schwarz in einer Medienrunde nach dem Training am Montag. Am Tag zuvor hatten die Berliner mit 2:0 beim FC Augsburg den ersten Saisonsieg gefeiert und waren in der Tabelle mit nunmehr vier Zählern nach fünf Spieltagen auf den 13. Platz geklettert.

Als Erfolgsfaktor nannte der 43-Jährige die defensive Stabilität seiner Mannschaft, die mit der aktiven Arbeit der drei Stürmer begann. Ein besonderes Lob erhielt Torhüter Oliver Christensen. Der Däne habe quasi „als elfter Feldspieler mit einer Laufleistung von 6,3 Kilometern das Team oftmals gerettet und hoch gestanden.“

Zugleich mahnte Schwarz im Hinblick auf die weiteren Spiele Verbesserungspotenzial bei der Balleroberung an. So hätten seine Spieler nach der Führung von Dodi Lukebakio (57. Minute) „die eine oder andere Möglichkeit zum 2:0“ gehabt und vergeben. Kurz vor Schluss hätte das Spiel dabei noch kippen können, ehe Marco Richter in der Nachspielzeit mit dem zweiten Tor alles klar machte.

Den Sieg selbst will der Trainer schnell abhaken: „Die Lebenslage ändert sich kurz nach dem Spiel in der Kabine. Der Morgen fühlt sich auch besser an, aber ab morgen liegt der Fokus aus Leverkusen.“ Den Werksverein, der mit nur einem Sieg und vier Niederlagen extrem schwach gestartet ist, empfängt Hertha am kommenden Samstag im Olympiastadion (15.30 Uhr/Sky).