Schwangere 14-Jährige stirbt: 26-jähriger Ehemann vor Gericht

Harare/afp - In Simbabwe ist nach dem Tod einer schwangeren 14-Jährigen ein Mordprozess gegen den 26-jährigen Ehemann des Mädchens eröffnet worden. Dem Mann wird vorgeworfen, das Mädchen nicht ins Krankenhaus gebracht zu haben, nachdem bei ihr die Wehen eingesetzt hatten, wie aus am Freitag veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht. Er habe gewusst, dass sein Verhalten den Tod des Mädchens zur Folge haben könne.

Die 14-Jährige starb schließlich aufgrund von Geburtskomplikationen in einem Schrein. Der 26-Jährige muss sich außerdem wegen einer sexuellen Beziehung zu einer Minderjährigen verantworten. Die Hebammen, die sich um das Mädchen kümmerten, müssen ebenso mit juristischen Folgen rechnen wie die die Eltern, die zu ihrem Alter falsche Angaben machten.

Als das Mädchen am 15. Juli gestorben war, löste dies in den sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung aus. 92.000 Menschen unterzeichneten eine Petition, in der juristische Konsequenzen gefordert wurden.

2016 wurde das Mindestalter für Hochzeiten in Simbabwe auf 18 Jahre hochgesetzt. Trotzdem sind Kinderehen in dem Land immer noch weit verbreitet, vor allem in ländlichen Regionen. Nach den amtlichen Statistiken ist jede dritte junge Frau in Simbabwe bei der Hochzeit minderjährig.